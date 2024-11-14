В США ищут специалистов с высоким IQ для нового министерства

Министерство эффективности правительства, которое намерен создать избранный президент США Дональд Трамп, объявило набор высокоинтеллектуальных специалистов для работы.

В заявлении ведомства, опубликованном в X, подчеркивается, что кандидатам нужно быть готовыми работать более 80 часов в неделю, занимаясь сокращением расходов в рамках создания компактного правительства.

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Министерство отметило, что оно ищет не просто сотрудников для выполнения повседневных задач, а настоящих революционеров с высоким IQ.

Отбор лучших кандидатов для постов в новом ведомстве будет проводить лично Вивек Рамасвами и Илон Маск, передает

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ФОТО: РИА Новости
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