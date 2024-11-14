В США ищут специалистов с высоким IQ для нового министерства

Министерство отметило, что оно ищет не просто сотрудников для выполнения повседневных задач, а настоящих революционеров с высоким IQ.

Отбор лучших кандидатов для постов в новом ведомстве будет проводить лично Вивек Рамасвами и Илон Маск, передает

