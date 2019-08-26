В США ищут смысл российских пусков баллистических ракет на Северном полюсе

«Испытания ракет были проведены менее чем через три недели после аварии на полигоне в Нёноксе, в результате которой пять человек погибли и несколько получили ранения. По сообщениям СМИ, этот инцидент, произошедший в результате взрыва двигателя на жидком топливе, поднял уровень радиации в этом районе. Кроме того, недавно в России произошел огромный взрыв на складе боеприпасов в Сибири и серьезная авария на атомной подводной лодке «Лошарик», в результате которой погибли 14 элитных подводников. Новые тесты могут быть направлены на то, чтобы поставить позитивную точку в этой серии трагических событий», цитирует спецкор НСН публикацию Forbes.

Автор также отмечает немаловажное значение места испытаний. По его словам, пуски следует рассматривать в контексте российского отношения к Арктике – ее территориальных амбиций, экономических интересов и попыток милитаризировать регион.

