В США ищут смысл российских пусков баллистических ракет на Северном полюсе
Обозреватель Forbes пишет, что пуски ракет с подводных лодок РФ были призваны нарушить череду трагических событий. Подробнее в материале НСН.
В субботу, 24 августа российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря. Обозреватель журнала Forbes пишет, что время и место этих пусков могут быть сигналом как для россиян, так и для остального мира.
«Испытания ракет были проведены менее чем через три недели после аварии на полигоне в Нёноксе, в результате которой пять человек погибли и несколько получили ранения. По сообщениям СМИ, этот инцидент, произошедший в результате взрыва двигателя на жидком топливе, поднял уровень радиации в этом районе. Кроме того, недавно в России произошел огромный взрыв на складе боеприпасов в Сибири и серьезная авария на атомной подводной лодке «Лошарик», в результате которой погибли 14 элитных подводников. Новые тесты могут быть направлены на то, чтобы поставить позитивную точку в этой серии трагических событий», цитирует спецкор НСН публикацию Forbes.
Автор также отмечает немаловажное значение места испытаний. По его словам, пуски следует рассматривать в контексте российского отношения к Арктике – ее территориальных амбиций, экономических интересов и попыток милитаризировать регион.
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