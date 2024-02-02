В США информатору WikiLeaks дали 40 лет тюрьмы по делу об утечке данных Vault 7
Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил экс-программиста ЦРУ Джошуа Шульте к 40 годам заключения по делу об утечке сверхсекретных материалов Vault 7. Об этом сообщает организация WikiLeaks на своей странице в социальной сети X.
«Предполагаемый информатор WikiLeaks по Vault 7 Джошуа Шульте ... был приговорен к 40 годам», — указали в организации.
Как пишет Associated Press, судья Джесси Ферман предположил, что Шульте своими действиями нанес «огромный» урон. По данным прокуратуры, бывший программист причастен к «самой разрушительной утечке секретной информации» за всю историю США. Для Шульте запрашивали пожизненное заключение.
Vault 7 — название серии утечек около 10 тысяч материалов ЦРУ о разработанных ведомством программах, которые позволяют удаленно управлять компьютерами пользователей и следить за их данными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru