В США информатору WikiLeaks дали 40 лет тюрьмы по делу об утечке данных Vault 7

«Предполагаемый информатор WikiLeaks по Vault 7 Джошуа Шульте ... был приговорен к 40 годам», — указали в организации.

Как пишет Associated Press, судья Джесси Ферман предположил, что Шульте своими действиями нанес «огромный» урон. По данным прокуратуры, бывший программист причастен к «самой разрушительной утечке секретной информации» за всю историю США. Для Шульте запрашивали пожизненное заключение.

Vault 7 — название серии утечек около 10 тысяч материалов ЦРУ о разработанных ведомством программах, которые позволяют удаленно управлять компьютерами пользователей и следить за их данными.

