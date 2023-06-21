CNN: обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину

Обвиняемый в публикации в Сети секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра не признал свою вину, сообщает телеканал CNN.

Обвиняемого в утечке документов Пентагона оставили под стражей

По информации журналистов, Тейшейра отрицает вину по всем шести пунктам обвинения. Заседание проходит в суде Бостона.

Обвиняемому грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до $250 тысяч.

Согласно обвинительному заключению, Тейшейра в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года публиковал в Сети секретные материала американского оборонного ведомства. Помимо прочего, в публичном доступе оказались документы о конфликте на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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