CNN: обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину

По информации журналистов, Тейшейра отрицает вину по всем шести пунктам обвинения. Заседание проходит в суде Бостона.

Обвиняемому грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до $250 тысяч.

Согласно обвинительному заключению, Тейшейра в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года публиковал в Сети секретные материала американского оборонного ведомства. Помимо прочего, в публичном доступе оказались документы о конфликте на Украине, передает «Радиоточка НСН».

