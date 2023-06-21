CNN: обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину
Обвиняемый в публикации в Сети секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра не признал свою вину, сообщает телеканал CNN.
По информации журналистов, Тейшейра отрицает вину по всем шести пунктам обвинения. Заседание проходит в суде Бостона.
Обвиняемому грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до $250 тысяч.
Согласно обвинительному заключению, Тейшейра в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года публиковал в Сети секретные материала американского оборонного ведомства. Помимо прочего, в публичном доступе оказались документы о конфликте на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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