В США госпитализировали главу Пентагона Ллойда Остина

Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали после плановой медпроцедуры. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

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Отмечается, что министра обороны США доставили в больницу 1 января.

«Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры», — указано в заявлении Пентагона.

По словам пресс-секретаря, Остин выздоравливает, планируется, что он вернется к своим обязанностям уже в субботу.

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
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