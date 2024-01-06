В США госпитализировали главу Пентагона Ллойда Остина
6 января 202401:50
Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали после плановой медпроцедуры. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.
Отмечается, что министра обороны США доставили в больницу 1 января.
«Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры», — указано в заявлении Пентагона.
По словам пресс-секретаря, Остин выздоравливает, планируется, что он вернется к своим обязанностям уже в субботу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru