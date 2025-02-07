В США генпрокурор распустила группу, занимавшуюся российскими активами
7 февраля 202504:02
В США новый генпрокурор Пэм Бонди распустила рабочую группу Министерства юстиции, которая занималась преследованием активов российского бизнеса, сообщает РИА Новости.
Прокуроры, которые выполняли эту работу, должны вернуться на свои прежние позиции, а ресурсы будут перенаправлены на борьбу с картелями и другими видами международной организованной преступности.
Ранее Белый дом отстранил от работы сотрудников, отвечающих за Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru