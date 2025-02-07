В США генпрокурор распустила группу, занимавшуюся российскими активами

В США новый генпрокурор Пэм Бонди распустила рабочую группу Министерства юстиции, которая занималась преследованием активов российского бизнеса, сообщает РИА Новости.

СМИ: В Пентагоне уволили всех отвечающих за Украину чиновников

Прокуроры, которые выполняли эту работу, должны вернуться на свои прежние позиции, а ресурсы будут перенаправлены на борьбу с картелями и другими видами международной организованной преступности.

Ранее Белый дом отстранил от работы сотрудников, отвечающих за Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры