В США фигурант дела об утечке документов по Украине получил 15 лет тюрьмы
В США суд вынес приговор военнослужащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшейру, которого обвиняли в утечке секретных документов Минобороны, сообщил в соцсети Х офис окружного прокурора штата Массачусетс.
Он получил 15 лет тюрьмы. При этом прокуроры требовали приговорить Тейшейру к 17 годам тюрьмы.
Согласно обвинительному заключению, Тейшейра в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года публиковал в Сети секретные материалы американского Минобороны. Помимо прочего, в публичном доступе оказались документы о конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru