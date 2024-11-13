В США фигурант дела об утечке документов по Украине получил 15 лет тюрьмы

Он получил 15 лет тюрьмы. При этом прокуроры требовали приговорить Тейшейру к 17 годам тюрьмы.

Согласно обвинительному заключению, Тейшейра в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года публиковал в Сети секретные материалы американского Минобороны. Помимо прочего, в публичном доступе оказались документы о конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

