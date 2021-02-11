В США эвакуировали трех человек, проживших на необитаемом острове больше месяца
Береговая охрана США эвакуировала трех кубинцев с необитаемого острова на Багамах, сообщает РИА Новости.
Они провели на нем 33 дня. Речь идет об острове Ангилья-кей. Один из летных экипажей службы заметил людей во время патрулирования. Спасатели сбросили людям еду, воду и радио для того, чтобы установить с ними связь.
Позже вертолет, прибывший на остров, доставил кубинцев в медицинский центр во Флориде Двое мужчин и одна женщина из Кубы оказались на необитаемом острове после того, как их лодка перевернулась.
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