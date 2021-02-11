В США эвакуировали трех человек, проживших на необитаемом острове больше месяца

Береговая охрана США эвакуировала трех кубинцев с необитаемого острова на Багамах, сообщает РИА Новости.

Они провели на нем 33 дня. Речь идет об острове Ангилья-кей. Один из летных экипажей службы заметил людей во время патрулирования. Спасатели сбросили людям еду, воду и радио для того, чтобы установить с ними связь.