В США двухмоторный самолет упал на жилой квартал

В американском штате Орегон двухмоторный самолет упал на жилой район, передает телеканал NBC News.

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«По предварительным данным, по меньшей мере три человека пропали без вести», - сообщил телеканал.

Самолет задел линии электропередачи и врезался в жилой дом. Начавшийся пожар распространился на четыре строения.

Накануне самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во Владикавказе. Пострадали восемь человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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