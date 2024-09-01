В США двухмоторный самолет упал на жилой квартал
1 сентября 202413:59
В американском штате Орегон двухмоторный самолет упал на жилой район, передает телеканал NBC News.
«По предварительным данным, по меньшей мере три человека пропали без вести», - сообщил телеканал.
Самолет задел линии электропередачи и врезался в жилой дом. Начавшийся пожар распространился на четыре строения.
Накануне самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во Владикавказе. Пострадали восемь человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru