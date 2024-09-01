В США двухмоторный самолет упал на жилой квартал

«По предварительным данным, по меньшей мере три человека пропали без вести», - сообщил телеканал.

Самолет задел линии электропередачи и врезался в жилой дом. Начавшийся пожар распространился на четыре строения.

Накануне самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во Владикавказе. Пострадали восемь человек, отмечает «Радиоточка НСН».

