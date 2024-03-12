В США договорились о продаже Польше ракет на $3,7 миллиарда

Соединенные Штаты договорились о продаже Польше ракет и сопутствующего оборудования на общую сумму $3,7 миллиарда, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Польский интерес: Варшава поддерживает НАТО на Украине

Вашингтон продаст Варшаве ракеты AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X. Разрешение на выполнение договоренностей получено.

Белый дом уведомил о решении Конгресс. У американского парламента есть 30 дней на изучение договоренности и возможное вето.

По информации издания Politico, США в рамках пакета помощи Украине на $300 миллионов передадут Киеву тактические ракетные комплексы ATACMS, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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