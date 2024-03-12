В США договорились о продаже Польше ракет на $3,7 миллиарда
Соединенные Штаты договорились о продаже Польше ракет и сопутствующего оборудования на общую сумму $3,7 миллиарда, говорится в заявлении Госдепартамента США.
Вашингтон продаст Варшаве ракеты AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X. Разрешение на выполнение договоренностей получено.
Белый дом уведомил о решении Конгресс. У американского парламента есть 30 дней на изучение договоренности и возможное вето.
По информации издания Politico, США в рамках пакета помощи Украине на $300 миллионов передадут Киеву тактические ракетные комплексы ATACMS, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru