В США число зараженных коронавирусом превысило 60 тысяч человек
В США зафиксировано более 60 тысяч подтвержденных заражений коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса.
Таким образом, на данный момент в США подтверждено 60 115 случаев инфицирования, из которых 827 закончились летальным исходом.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта. Согласно последним данным, в мире заражены более 372 тысяч человек, более 16 тысяч умерли, число выздоровевших превысило 100 тысяч человек.
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