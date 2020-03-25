В США число зараженных коронавирусом превысило 60 тысяч человек

В США зафиксировано более 60 тысяч подтвержденных заражений коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса.

Таким образом, на данный момент в США подтверждено 60 115 случаев инфицирования, из которых 827 закончились летальным исходом.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта. Согласно последним данным, в мире заражены более 372 тысяч человек, более 16 тысяч умерли, число выздоровевших превысило 100 тысяч человек.



