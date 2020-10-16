В США более 8 млн человек заразились коронавирусом
16 октября 202021:32
Число заразившихся коронавирусом жителей США превысило 8 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса (США).
По данным Университета, больше всего заражений наблюдается в Калифорнии, Техасе и Флориде. В каждом из штатов 700-800 тысяч зафиксированных случаев заражений.
Отмечается, что за время пандемии в США более 3,1 млн человек выздоровели, 218 097 скончались. В мире общее число заражений превысило 39 млн, умерло более 1,1 млн человек.
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Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
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16 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru