В США более 8 млн человек заразились коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом жителей США превысило 8 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса (США).

По данным Университета, больше всего заражений наблюдается в Калифорнии, Техасе и Флориде. В каждом из штатов 700-800 тысяч зафиксированных случаев заражений.

Отмечается, что за время пандемии в США более 3,1 млн человек выздоровели, 218 097 скончались. В мире общее число заражений превысило 39 млн, умерло более 1,1 млн человек.



