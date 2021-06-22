В США более 150 млн человек полностью привились от COVID-19

При этом более 177 миллионов получили первую дозу вакцины. Доля полностью привитых американцев составила 45,2%. С начала эпидемии в США зафиксировали 33,5 миллионов случаев заражения ковидом. В стране умерли 602 тысячи человек.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для повторной вакцинации подойдет «Спутник V» или аналог его первого компонента «Спутник Лайт». При этом в минздраве РФ подчеркнули, что в период активности ковида необходимо повторно прививаться каждые полгода.

