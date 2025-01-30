В США автора «матери всех санкций» против Москвы посадили на 11 лет

Он проходил по делу о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов других стран. Издание пишет, что парламентарий плакал, умоляя судью Манхэттена о снисхождении, однако это не помогло.

В ходе обыска в его доме в 2022 году нашли 150 тысяч долларов в золотых слитках и 480 тысяч долларов наличными, которые связывают с взятками.

Сенатор прославился тем, что стал одним из авторов закона о «матери всех санкций» против Москвы в ответ на специальную военную операцию. В 2022 году он предлагал меры, направленные на крах экономики РФ.

