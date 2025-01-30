В США автора «матери всех санкций» против Москвы посадили на 11 лет
В Нью-Йорке суд приговорил бывшего американского сенатора и автора «матери всех санкций» против России Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы, сообщает New York Post.
Он проходил по делу о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов других стран. Издание пишет, что парламентарий плакал, умоляя судью Манхэттена о снисхождении, однако это не помогло.
В ходе обыска в его доме в 2022 году нашли 150 тысяч долларов в золотых слитках и 480 тысяч долларов наличными, которые связывают с взятками.
Сенатор прославился тем, что стал одним из авторов закона о «матери всех санкций» против Москвы в ответ на специальную военную операцию. В 2022 году он предлагал меры, направленные на крах экономики РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Атлетико» разгромил «Зальцбург» и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
- СМИ: Администрация Трампа расследует скандал со школьным туалетом
- В США автора «матери всех санкций» против Москвы посадили на 11 лет
- Трамп: США приостановили закупку презервативов для ХАМАС
- В Чечне ответили на слухи о пропаже Кадырова
- СМИ: Новые сирийские власти требуют от Москвы выдать Асада
- Ахмада аш-Шараа объявили президентом Сирии на переходный период
- США отменили заморозку помощи Украине
- Илона Маска предложили номинировать на Нобелевскую премию мира
- Бондарчук решил выйти из совета директоров «Ленфильма»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru