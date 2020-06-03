В Стокгольме тысячи человек поддержали акцию протеста против произвола полиции в США

По данным агентства, основная акция с 6 до 8 вечера по местному времени на центральной площади Сергельторг. После участники акции разделились и направились в разные части Стокгольма.

Отмечается, что у одной из групп произошло столкновение с полицией, которая применила перцовый газ. Также одну из групп остановила конная полиция при их попытке прорваться к королевскому дворцу.

В последние несколько дней в разных городах США проходят акции протеста против полицейского произвола и расизма. Поводом для них послужило убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

