В США арестовали планировавшего убить Байдена и Обаму мужчину
Вооруженного мужчину, который намеревался убить президента США Джо Байдена, экс-главу государства Барака Обаму и основателя Facebook (Meta) Марка Цукерберга, арестовали в штате Айова. Об этом сообщает телеканал NBC.
По данным властей, задержанный — 25-летний работник супермаркета в Калифорнии Куачуа Брийон Сюн. В машине мужчины обнаружили винтовку AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилет, аптечки. Задержанный выехал из дома 18 декабря, планируя направиться в Белый дом и «убить людей, находящихся у власти».
Отмечается, что у мужчины был целый список «злых людей», в котором значились Байден, Обама, Цукерберг, а также главный инфекционист США Энтони Фаучи. Задержанный показал следователям план территории Белого дома и предполагаемое «слабое место», которое намеревался использовать для нападения.
Сейчас Куачуа Брийон Сюн находится в тюрьме, однако в случае освобождения он собирается выполнить свой план и намерен «умереть, сражаясь со злыми демонами в Белом доме».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Ученые нашли неожиданную связь между COVID-19 и алкоголем
- Запрет определенных действий Хованскому могут продлить до 8 февраля
- В РАН потратили более миллиона рублей на изучение ада и зла
- СМИ: ртутные термометры вскоре исчезнут из продажи
- В США арестовали планировавшего убить Байдена и Обаму мужчину
- Дети из Арктической зоны будут получат бесплатные путевки на курорты
- Мэр Симферополя Демидов ушел в отставку
- В России разработали тест для определения штамма «омикрон»
- «Газпром» десять дней подряд не бронирует мощности газопровода «Ямал-Европа»
- В МИД ФРГ оценили возможность возвращения России в G7
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru