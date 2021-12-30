В США арестовали планировавшего убить Байдена и Обаму мужчину

По данным властей, задержанный — 25-летний работник супермаркета в Калифорнии Куачуа Брийон Сюн. В машине мужчины обнаружили винтовку AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилет, аптечки. Задержанный выехал из дома 18 декабря, планируя направиться в Белый дом и «убить людей, находящихся у власти».

Отмечается, что у мужчины был целый список «злых людей», в котором значились Байден, Обама, Цукерберг, а также главный инфекционист США Энтони Фаучи. Задержанный показал следователям план территории Белого дома и предполагаемое «слабое место», которое намеревался использовать для нападения.

Сейчас Куачуа Брийон Сюн находится в тюрьме, однако в случае освобождения он собирается выполнить свой план и намерен «умереть, сражаясь со злыми демонами в Белом доме».

