В США задержан американец по обвинению в попытке шпионажа в пользу РФ
17 декабря 202100:21
Американец, работавший по контракту с Пентагоном, задержан в США по обвинению в попытке шпионажа в пользу РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст страны.
Задержанным является 63-летний Джон Роув - младший. Его задержали в штате Южная Дакота и предъявлено обвинение.
Если суд признает мужчину виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru