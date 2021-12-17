В США задержан американец по обвинению в попытке шпионажа в пользу РФ

Американец, работавший по контракту с Пентагоном, задержан в США по обвинению в попытке шпионажа в пользу РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст страны.

Задержанным является 63-летний Джон Роув - младший. Его задержали в штате Южная Дакота и предъявлено обвинение.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы.

