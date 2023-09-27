Угроза в Белом доме: Кинолог предупредил, что собака Байдена может убить человека

Ранее любимый пес президента США Джо Байдена Коммандер напал на агента Секретной службы в Белом доме. Это уже одиннадцатый случай, когда он кусает человека, сообщил телеканал CNN. По словам начальника отдела связи Секретной службы США Энтони Гульельми, офицеру оказана медпомощь. Уражевский объяснил неадекватное поведение Коммандера нервной ситуацией в Белом доме.

«Собака, чувствующая любовь и заботу, воспитанная, социализированная, не может проявлять столь нездорового отношения к людям. Овчарки призваны защищать детей, домашний скот, это лучшие няньки и охранники. Если же происходит такая ситуация, как в случае с собакой американского президента, значит, обстановка внутри дома не является нормальной. Конечно, нужно обратиться к зоопсихологу, но там явно не один кинолог и зоопсихолог, который занимается Коммандером. Нужно менять что-то “в семье”. Людям в таком случае необходимо пройти курс, на котором специалисты расскажут, как себя вести и как контролировать животное. В противном случае все может закончиться совсем печально, вплоть до летального исхода, поскольку собака сильная и может причинить непоправимый вред», — сказал Уражевский.

Собеседник НСН добавил, что овчарка, в отличие от ряда других пород, выполняет команды того, кто берет ее за ошейник и на поводок.

«Именно поэтому эта порода и популярна в полиции во многих странах, в частности, в России. Когда с собакой налажен контакт, то подобных проблем возникнуть не могут. Тем более, такие собаки генетически не могут напасть на человека, поскольку они не используются в разведении, не участвуют в выставках, поскольку не проходят тесты, и не могут давать потомство, так как обязательно выбраковываются», — отметил эксперт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснилась агрессивность собаки стрессовой обстановкой в резиденции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

