В США арестовали граждан России и Казахстана

Россиянин Павел Кублицкий и гражданин Казахстана Александр Ходырев арестованы в США по подозрению в хакерской деятельности, сообщает РИА Новости.

В Эстонии обвинили в госизмене журналистку Baltnews Бурцеву

По данным следствия, Кублицкий и Ходырев были администраторами платформы в даркнете.

Мужчины проживали во Флориде и нигде не работали. При этом, они вели роскошный образ жизни, чем заинтересовали сотрудников правоохранительных органов.

Ранее, обвиняемая в госизмене, гражданка РФ и США Карелина признала вину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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