В США арестовали граждан России и Казахстана
8 августа 202418:57
Россиянин Павел Кублицкий и гражданин Казахстана Александр Ходырев арестованы в США по подозрению в хакерской деятельности, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, Кублицкий и Ходырев были администраторами платформы в даркнете.
Мужчины проживали во Флориде и нигде не работали. При этом, они вели роскошный образ жизни, чем заинтересовали сотрудников правоохранительных органов.
Ранее, обвиняемая в госизмене, гражданка РФ и США Карелина признала вину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru