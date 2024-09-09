В США американца арестовали по обвинению обходе санкций против России
Власти США арестовали жителя Массачусетса Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомления на американском портале судебных делопроизводств.
По данным агентства, ему предъявлены обвинения в продаже лазерного оборудования в интересах российской госкорпорации «Росатом».
Согласно судебным документам, Бхамбхани был арестован 9 сентября и обвиняется в создании компании, которая занималась схемой обхода экспортных ограничений против России. Прокуратура утверждает, что Бхамбхани был в сговорое с российским гражданином Максимом Тесленко, который перепродавал оборудование Уральскому электромеханическому заводу, входящему в структуру «Росатома».
Бхамбхани и Тесленко обвиняются в заговоре и контрабанде с пособничеством. Тесленко объявлен в розыск. По данным американской прокуратуры, он находится в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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