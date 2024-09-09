В США американца арестовали по обвинению обходе санкций против России

Власти США арестовали жителя Массачусетса Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомления на американском портале судебных делопроизводств.

По данным агентства, ему предъявлены обвинения в продаже лазерного оборудования в интересах российской госкорпорации «Росатом».