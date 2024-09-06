Дмитрий Саймс отверг обвинения Минюста США в нарушении санкций

Американский политолог Дмитрий Саймс, обвиненный Минюстом США в нарушении санкций, в интервью «Коммерсанту» опроверг все обвинения, назвав их «беспределом и наглой ложью».

Он объяснил, что обвинение в отмывании денег связано с переводом части своей зарплаты из Росбанка на счет в Вашингтоне для уплаты американских налогов. По его словам, использование третьего банка для перевода средств из-за американских санкций было необходимостью, но не нарушением законов.

В США политологу Дмитрию Саймсу и его супруге грозит по 60 лет лишения свободы

Саймс также отверг обвинения в нарушении санкционного режима, утверждая, что официальные лица и юристы заверили его в том, что санкции касаются только финансовой поддержки российских медиа, а не работы журналистов.

Он настаивает, что его сотрудничество с «Первым каналом» полностью защищено первой поправкой к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и печати, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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