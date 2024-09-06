Дмитрий Саймс отверг обвинения Минюста США в нарушении санкций

Саймс также отверг обвинения в нарушении санкционного режима, утверждая, что официальные лица и юристы заверили его в том, что санкции касаются только финансовой поддержки российских медиа, а не работы журналистов.

Он настаивает, что его сотрудничество с «Первым каналом» полностью защищено первой поправкой к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и печати, передает «Радиоточка НСН».