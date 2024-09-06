Дмитрий Саймс отверг обвинения Минюста США в нарушении санкций
Американский политолог Дмитрий Саймс, обвиненный Минюстом США в нарушении санкций, в интервью «Коммерсанту» опроверг все обвинения, назвав их «беспределом и наглой ложью».
Он объяснил, что обвинение в отмывании денег связано с переводом части своей зарплаты из Росбанка на счет в Вашингтоне для уплаты американских налогов. По его словам, использование третьего банка для перевода средств из-за американских санкций было необходимостью, но не нарушением законов.
Саймс также отверг обвинения в нарушении санкционного режима, утверждая, что официальные лица и юристы заверили его в том, что санкции касаются только финансовой поддержки российских медиа, а не работы журналистов.
Он настаивает, что его сотрудничество с «Первым каналом» полностью защищено первой поправкой к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и печати, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитрий Саймс отверг обвинения Минюста США в нарушении санкций
- До 500 украинских специалистов пострадали от удара России по Полтаве
- Российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака
- Rutube подвергся крупнейшей DDoS-атаке за последние два года
- Бакальчук заявил о приостановке строительства складов Wildberries в России и СНГ
- ЕС выделит 300 млн евро из замороженных российских активов на оружие для Украины
- Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,9%
- Роскомнадзор рассказал о причинах блокировки фильма «Горбатая гора»
- Генпрокуратура требует изъять имущество директора Минэка по делу о коррупции
- Первый розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024» пройдет 7 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru