В США 54 человека эвакуированы с крыши больницы из-за наводнения
Спасательные операции в Теннесси завершились успешной эвакуацией 54 человек, которые укрылись на крыше больницы в Эрвине от наводнения, сообщает сеть больниц Ballad Health в Х.
В операции участвовали сотрудники полиции штата Вирджиния, Национальная гвардия Теннесси и летчики из Абингдона. Эвакуированных пациентов и медицинский персонал доставили в здание средней школы.
Наводнение стало следствием урагана «Хелен», который обрушился на США 26 сентября и получил четвертую категорию по шкале ураганов.
По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 40 человек, около 4,5 млн жителей 10 штатов остались без электричества, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru