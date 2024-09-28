В США 54 человека эвакуированы с крыши больницы из-за наводнения

Спасательные операции в Теннесси завершились успешной эвакуацией 54 человек, которые укрылись на крыше больницы в Эрвине от наводнения, сообщает сеть больниц Ballad Health в Х.

В операции участвовали сотрудники полиции штата Вирджиния, Национальная гвардия Теннесси и летчики из Абингдона. Эвакуированных пациентов и медицинский персонал доставили в здание средней школы.

В Англии около 650 зданий затопило из-за наводнений

Наводнение стало следствием урагана «Хелен», который обрушился на США 26 сентября и получил четвертую категорию по шкале ураганов.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 40 человек, около 4,5 млн жителей 10 штатов остались без электричества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияНаводнениеСША

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