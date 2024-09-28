В США 54 человека эвакуированы с крыши больницы из-за наводнения

Спасательные операции в Теннесси завершились успешной эвакуацией 54 человек, которые укрылись на крыше больницы в Эрвине от наводнения, сообщает сеть больниц Ballad Health в Х.

В операции участвовали сотрудники полиции штата Вирджиния, Национальная гвардия Теннесси и летчики из Абингдона. Эвакуированных пациентов и медицинский персонал доставили в здание средней школы.