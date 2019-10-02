В Совфеде увидели вмешательство в дела РФ в призыве сенаторов США к санкциям
Андрей Климов в эфире НСН направил конгрессменов в международные организации, если они хотят обсудить права человека в России.
Письмо с призывом ввести санкции против генпрокурора РФ Юрия Чайки, министра юстиции Александра Коновалова и главы ФСИН Геннадия Корниенко опубликовала группа сенаторов США от двух партий. В обращении отмечается, что перечисленные чиновники ответственны за нарушения прав человека в России. В частности, речь идёт о преследовании лидеров оппозиции и политически мотивированном заключении российских граждан.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН назвал это вмешательством во внутренние дела Российской Федерации. Он подсказал американским коллегам, в какие международные организации им стоит обращаться, чтобы поднимать такие дискуссии в соответствии с правовыми нормами.
«Речь идёт о прямом вмешательстве во внутренние дела РФ. Наши правоохранительные органы подвергаются некой оценке, причём весьма субъективной, на основании не понятно каких данных. Но самое главное, никто не давал права США с такого рода оценками выступать. Они могут рассуждать на эти темы, но права вердикты выносить, как некий суд, они ни от кого не получали. У нас есть несколько организаций, куда Россия входит в качестве полноправного члена, где могут обсуждаться темы, связанные с правами человека. Эти организации хорошо известны: одна из них Совет Европы, где США вообще нет, а вторая называется ОБСЕ, где США есть. И ООН. Но речь идёт об организациях, а не о мнении отдельных членов парламента одной из многочисленных стран-членов этой организации. Поэтому, с какой стороны ни посмотри, это всё и с правовой точки зрения, и с точки зрения здравого смысла абсурдные предложения», — заявил Климов.
Кроме того, по его словам, конгрессмены просто пиарятся на актуальной теме. Что касается ужесточения санкций, оно вполне вписывается в закреплённую в законах США практику, правомерность которой в международных отношениях в Вашингтоне никого не волнует.
«Совершенно очевидно, что эти предложения высказываются, чтобы этим конгрессменам напомнить о себе любимых. Во-вторых, эту тему надо ещё и воспринимать в контексте американских внутриполитических коллизий, где помимо российской темы ещё и украинскую подстегнули. И в-третьих, закон США прямо обязывает правительство периодически ужесточать эти незаконные рестрикции по отношению к российским организациям и гражданам. А что касается причин, прав на это, это их не интересует, поскольку в Вашингтоне давно уверовали, что они и есть главный мировой судья, и им всё можно. Но это ложное представление о реальности и я думаю, жизнь их всех поправит рано или поздно», — заключил сенатор.
Добавим, в качестве российских политических заключённых, чьи права нарушаются, в письме сенаторов указаны мирные демонстранты, гражданские активисты, крымские татары, правозащитники, сторонники запрещенных религиозных групп и члены нежелательных политических организаций. В качестве примера приводятся имена двух осуждённых: экс-сотрудника ЮКОСА Алексея Пичугина, осуждённого за убийство мэра Нефтеюганска, и Константина Котова, получившего четыре года колонии за многократные нарушения на митингах. В письме подчёркивается, что истории у них разные, но их объединяет «несправедливое заключение под авторитарный режим Владимира Путина».
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