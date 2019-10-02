В Совфеде увидели вмешательство в дела РФ в призыве сенаторов США к санкциям

Письмо с призывом ввести санкции против генпрокурора РФ Юрия Чайки, министра юстиции Александра Коновалова и главы ФСИН Геннадия Корниенко опубликовала группа сенаторов США от двух партий. В обращении отмечается, что перечисленные чиновники ответственны за нарушения прав человека в России. В частности, речь идёт о преследовании лидеров оппозиции и политически мотивированном заключении российских граждан.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН назвал это вмешательством во внутренние дела Российской Федерации. Он подсказал американским коллегам, в какие международные организации им стоит обращаться, чтобы поднимать такие дискуссии в соответствии с правовыми нормами.

«Речь идёт о прямом вмешательстве во внутренние дела РФ. Наши правоохранительные органы подвергаются некой оценке, причём весьма субъективной, на основании не понятно каких данных. Но самое главное, никто не давал права США с такого рода оценками выступать. Они могут рассуждать на эти темы, но права вердикты выносить, как некий суд, они ни от кого не получали. У нас есть несколько организаций, куда Россия входит в качестве полноправного члена, где могут обсуждаться темы, связанные с правами человека. Эти организации хорошо известны: одна из них Совет Европы, где США вообще нет, а вторая называется ОБСЕ, где США есть. И ООН. Но речь идёт об организациях, а не о мнении отдельных членов парламента одной из многочисленных стран-членов этой организации. Поэтому, с какой стороны ни посмотри, это всё и с правовой точки зрения, и с точки зрения здравого смысла абсурдные предложения», — заявил Климов.

Кроме того, по его словам, конгрессмены просто пиарятся на актуальной теме. Что касается ужесточения санкций, оно вполне вписывается в закреплённую в законах США практику, правомерность которой в международных отношениях в Вашингтоне никого не волнует.