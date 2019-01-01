В Совфеде оценили слова Порошенко о статусе Крыма
Первой здравой мыслью назвал слова экс-президента Украины Петра Порошенко о Крыме член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, сообщает РИА ФАН. Напомним, накануне бывший украинский лидер назвал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) первым шагом к признанию Крыма российским.
«Порошенко впервые высказал здравую мысль, это похвально. Только процесс признания Крыма российским начался не с возвращения российской делегации в ПАСЕ, а гораздо раньше. Это процесс длительный», — заметил сенатор.
Цеков также добавил, что возврат РФ в ПАСЕ может стать первым шагом к снятию с России санкций, отмечает Ura.ru. Кроме того, сенатор осудил демарш украинской делегации во время сессии ПАСЕ.
Ранее Пётр Порошенко выразил недовольство решением организации восстановить в полном объёме права делегации России. Как напоминает телеканал «360», своими мыслями по этому поводу экс-глава Украины поделился в Facebook.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Трампа позвали в Россию на празднование юбилея Победы
- Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений между Британией и РФ
- Трамп о встрече с Путиным: Как на вручении «Оскара»
- Три рекорда за день. Метеоролог рассказал, когда закончатся дожди в Москве
- Кокорин и Мамаев будут сидеть в одной колонии