В Совфеде оценили слова Порошенко о статусе Крыма

«Порошенко впервые высказал здравую мысль, это похвально. Только процесс признания Крыма российским начался не с возвращения российской делегации в ПАСЕ, а гораздо раньше. Это процесс длительный», — заметил сенатор.

Цеков также добавил, что возврат РФ в ПАСЕ может стать первым шагом к снятию с России санкций, отмечает Ura.ru. Кроме того, сенатор осудил демарш украинской делегации во время сессии ПАСЕ.

Ранее Пётр Порошенко выразил недовольство решением организации восстановить в полном объёме права делегации России. Как напоминает телеканал «360», своими мыслями по этому поводу экс-глава Украины поделился в Facebook.

