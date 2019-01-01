В мире

В Совфеде оценили слова Порошенко о статусе Крыма

28 июня13:26

Первой здравой мыслью назвал слова экс-президента Украины Петра Порошенко о Крыме член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, сообщает РИА ФАН. Напомним, накануне бывший украинский лидер назвал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) первым шагом к признанию Крыма российским.

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«Порошенко впервые высказал здравую мысль, это похвально. Только процесс признания Крыма российским начался не с возвращения российской делегации в ПАСЕ, а гораздо раньше. Это процесс длительный», — заметил сенатор.

Цеков также добавил, что возврат РФ в ПАСЕ может стать первым шагом к снятию с России санкций, отмечает Ura.ru. Кроме того, сенатор осудил демарш украинской делегации во время сессии ПАСЕ.

Ранее Пётр Порошенко выразил недовольство решением организации восстановить в полном объёме права делегации России. Как напоминает телеканал «360», своими мыслями по этому поводу экс-глава Украины поделился в Facebook.

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ТЕГИ:КрымПётр ПорошенкоСергей Цеков