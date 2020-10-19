В Совфеде назвали условия антитеррористической операции России в Карабахе

Глава комитета по международным делам Совета Федерации заявил в эфире НСН, что должна сделать Армения, чтобы привлечь Россию к силовому решению карабахской проблемы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в войне против Карабаха участвуют сирийские боевики. По его словам, из-за этого у России есть легитимное право провести антитеррористическую операцию в регионе.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил в эфире НСН, что Армения должна сделать официальное обращение к России.

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«Должна быть оценена их достоверность, опасность и риски, которые в этой связи возникают. Естественно, должно последовать официальное обращение со стороны Армении, а не просто умозаключение, что у России есть основания. Пока прогнозы давать преждевременно», - отметил сенатор.

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в эфире НСН, что «кое-что знает», поэтому не будет комментировать ситуацию в Карабахе.

Ранее Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провести переговоры. Алиев в свою очередь подчеркнул, что готов к диалогу и в Москве, и в любом другом месте.

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Фото: nkrmil.am
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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