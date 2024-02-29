В СНБО Украины назвали невозможной блокировку Telegram в стране

Запрет или блокировка работы мессенджера Telegram на Украине невозможны. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

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По его словам, пока данный вопрос таким образом не стоит, однако украинцам стоит соблюдать «определённые правила» при общении.

Коваленко также выразил мнение, что проукраинские каналы «выбили» поддерживающие Россию ресурсы в украинском информационном пространстве.

«Нужно разумно работать с этими медиа» , - заключил он.

Ранее комитет Верховной рады по вопросам свободы слова предложил заблокировать мессенджер Telegram на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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