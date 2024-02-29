В СНБО Украины назвали невозможной блокировку Telegram в стране

По его словам, пока данный вопрос таким образом не стоит, однако украинцам стоит соблюдать «определённые правила» при общении.

Коваленко также выразил мнение, что проукраинские каналы «выбили» поддерживающие Россию ресурсы в украинском информационном пространстве.

«Нужно разумно работать с этими медиа» , - заключил он.

Ранее комитет Верховной рады по вопросам свободы слова предложил заблокировать мессенджер Telegram на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

