В СНБО Украины назвали невозможной блокировку Telegram в стране
Запрет или блокировка работы мессенджера Telegram на Украине невозможны. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.
По его словам, пока данный вопрос таким образом не стоит, однако украинцам стоит соблюдать «определённые правила» при общении.
Коваленко также выразил мнение, что проукраинские каналы «выбили» поддерживающие Россию ресурсы в украинском информационном пространстве.
«Нужно разумно работать с этими медиа» , - заключил он.
Ранее комитет Верховной рады по вопросам свободы слова предложил заблокировать мессенджер Telegram на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru