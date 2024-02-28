В Telegram анонсировали монетизацию доходов от рекламы в каналах

В Telegram анонсировали монетизацию доходов от рекламы в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Уголовка» за анонимность: Блокировку отдельных Telegram-каналов назвали нереальной

По его словам, владельцы страниц уже с марта начнут получать до 50% от выручки. Уточняется, что для перевода средств будет использоваться блокчейн TON.

По словам Дурова, каналы в Telegram генерируют триллион просмотров каждый месяц, при этом только 10% этих просмотров монетизируются с помощью рекламы.

Ранее стало известно, что ежемесячная аудитория RuStore достигла в январе 2024 года 29 миллионов человек, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДоходыРекламаTelegram

Горячие новости

Все новости

партнеры