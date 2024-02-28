В Telegram анонсировали монетизацию доходов от рекламы в каналах
28 февраля 202416:22
В Telegram анонсировали монетизацию доходов от рекламы в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, владельцы страниц уже с марта начнут получать до 50% от выручки. Уточняется, что для перевода средств будет использоваться блокчейн TON.
По словам Дурова, каналы в Telegram генерируют триллион просмотров каждый месяц, при этом только 10% этих просмотров монетизируются с помощью рекламы.
Ранее стало известно, что ежемесячная аудитория RuStore достигла в январе 2024 года 29 миллионов человек, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru