В Словении установили статую Мелании Трамп

Деревянная статуя, изображающая супругу Меланию Трамп «в наивной манере», была воздвигнута в городке Севница, где нынешняя первая леди США провела свое детство, передает ТАСС.

Скульптуру создал американский художник Брэд Дауни.

Американская фотомодель словенского происхождения, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий, супруга 45-го президента США Дональда Трампа Мелания Трамп (в девичестве — Кнавс) родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново-Место в Югославия.

