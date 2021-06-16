В Словении объявили о конце эпидемии COVID-19

Некоторые ограничительные меры сохраняются. Гражданам по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию в помещениях, сообщило RT. В стране продолжается вакцинация. Сейчас прививку сделали 769 248 жителей, в то время как население Словении составляет чуть более двух миллионов человек.

За прошедшие сутки в Словении выявили 112 новых случаев ковида. В больницах находятся 122 гражданина, из них 40 пребывают в отделениях интенсивной терапии, пишет ФАН.

