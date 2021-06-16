В Словении объявили о конце эпидемии COVID-19
С 17 июня в Словении заканчивается эпидемия коронавируса, однако полная победа над инфекцией пока не достигнута, заявил Минздрав страны.
📽 Minister Poklukar ob zaključku zasedanja Sveta tudi na temo zaključka epidemije: "To je majhen korak za posameznika in velik korak za evropsko družbo." ➡️➡️➡️ Več v videu: pic.twitter.com/jY42qHgaeG— Ministrstvo za zdravje (@MinZdravje) June 15, 2021
Некоторые ограничительные меры сохраняются. Гражданам по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию в помещениях, сообщило RT. В стране продолжается вакцинация. Сейчас прививку сделали 769 248 жителей, в то время как население Словении составляет чуть более двух миллионов человек.
За прошедшие сутки в Словении выявили 112 новых случаев ковида. В больницах находятся 122 гражданина, из них 40 пребывают в отделениях интенсивной терапии, пишет ФАН.
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