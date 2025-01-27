В Словакии женщина возглавила полицию впервые в истории страны
27 января 202513:05
Новой главой полиции Словакии назначена генерал Яна Машкарова, впервые в истории страны ведомство возглавила женщина. Об этом сообщил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток.
«Это честь для меня первый раз в истории полиции (Словакии) поставить во главе женщину», — подчеркнул министр.
Предыдущий глава полиции Любомир Солак, который руководил ведомством с ноября 2023 года, подал в отставку после вооруженного нападения в гимназии в городе Спишска Стара Вес. Тогда 18-летний юноша с ножом напал на людей в учреждении, два человека погибли.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru