В Словакии женщина возглавила полицию впервые в истории страны

Новой главой полиции Словакии назначена генерал Яна Машкарова, впервые в истории страны ведомство возглавила женщина. Об этом сообщил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток.

Фицо предложил закрепить в конституции Словакии положение о признании двух полов

«Это честь для меня первый раз в истории полиции (Словакии) поставить во главе женщину», — подчеркнул министр.

Предыдущий глава полиции Любомир Солак, который руководил ведомством с ноября 2023 года, подал в отставку после вооруженного нападения в гимназии в городе Спишска Стара Вес. Тогда 18-летний юноша с ножом напал на людей в учреждении, два человека погибли.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПолицияСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры