В Словакии увеличат налог на книги, потому что их покупают обеспеченные люди
В Словакии увеличат налог НДС на книги, чтобы справиться в дефицитом бюджета, передает издание The Guardian.
По словам министра финансов страны Ладислава Каменицкого, книги в основном покупают более обеспеченные слои населения. В связи с этим НДС на книги можно увеличить до 23%, добавил он.
Сейчас НДС на печатные издания в Сломакии составляет 10% от их стоимости.
Председатель Ассоциации издателей и книготорговцев Словакии Юрай Хегер не согласен с Каменицким. По убеждению Хегера, возросший НДС повысит цены на печатные издания, из-за чего для небогатых людей книги станут роскошью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru