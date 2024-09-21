В Словакии увеличат налог на книги, потому что их покупают обеспеченные люди

По словам министра финансов страны Ладислава Каменицкого, книги в основном покупают более обеспеченные слои населения. В связи с этим НДС на книги можно увеличить до 23%, добавил он.

Сейчас НДС на печатные издания в Сломакии составляет 10% от их стоимости.

Председатель Ассоциации издателей и книготорговцев Словакии Юрай Хегер не согласен с Каменицким. По убеждению Хегера, возросший НДС повысит цены на печатные издания, из-за чего для небогатых людей книги станут роскошью.

Ранее стало известно, что британская писательница Джоан Роулинг начала работу над новым футуристическим романом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».