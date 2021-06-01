В Словакии стартовала регистрация желающих привиться вакциной «Спутник V»

Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что в стране началась онлайн-регистрация желающих привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает Словацкое телевидение.

Вакцинация российским препаратом стартует в республике с 7 июня и будет доступна гражданам в возрасте от 18 до 60 лет во всех регионах страны.

Кроме «Спутника V» в Словакии используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.

Ранее Ленгварский заявил, что венгерская лаборатория подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает RT. По его словам, для вацинации будут использованы уже имеющиеся в республике дозы препарата.

