В Словакии стартовала регистрация желающих привиться вакциной «Спутник V»
Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что в стране началась онлайн-регистрация желающих привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщает Словацкое телевидение.
Вакцинация российским препаратом стартует в республике с 7 июня и будет доступна гражданам в возрасте от 18 до 60 лет во всех регионах страны.
Кроме «Спутника V» в Словакии используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.
Ранее Ленгварский заявил, что венгерская лаборатория подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает RT. По его словам, для вацинации будут использованы уже имеющиеся в республике дозы препарата.
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