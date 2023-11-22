В Словакии поддержали программу прекращения военной помощи Украине
В Словакии парламент поддержал программу, которая включает в себя прекращение военной помощи Украине, сообщает Reuters.
Новый глава правительства Роберт Фицо заявлял о программе, когда его партия SMER выдвигалась на выборы в парламент. Она выиграла в сентябре, а Фицо приступил к своим обязанностям 25 октября.
Программа направлена на сокращение дефицита сектора государственного управления на уровне 0,5% ВВП в следующем году. Страна столкнулась с самым большим дефицитом в Европейском союзе, который в этом году оценивается почти в 7% от ВВП.
Ранее стало известно, что Словакия не поддержит антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru