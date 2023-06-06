В Словакии открыли бюст Пушкина

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Омбудсмен Мерзлякова сообщила о гибели трех срочников в Белгородской области

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На Украине назвали количество оказавшихся под водой домов

По данным посольства, в мероприятии участвовали около 70 человек.

В словацком городе Нитры открыли бюст Александра Пушкина, Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Словакии.

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