В Словакии открыли бюст Пушкина
6 июня 202321:52
В словацком городе Нитры открыли бюст Александра Пушкина, Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Словакии.
Открытие памятника приурочено 224-й годовщине русского поэта.
По данным посольства, в мероприятии участвовали около 70 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru