В Словакии обвинили Зеленского в росте цен в Европе

Решения властей Украины повлекли за собой рост цен в Евросоюзе, сообщило РИА Новости со ссылкой на министра экономики Словакии Денису Сакову.

Зеленского назвали главным врагом Европы

В частности, подорожание газа, по словам министра, связано с решением президента Украины Владимира Зеленского прекратить транзит энергоносителя через украинскую территорию. Сакова отметила, что цена на газ достигает «максимума с нового года для всей Европы».

Более того, заявила словацкий министр экономики, такой шаг Зеленского повлек за собой проблемы и для Киева.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что главным врагом Европы сегодня является Зеленский. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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