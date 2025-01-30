В частности, подорожание газа, по словам министра, связано с решением президента Украины Владимира Зеленского прекратить транзит энергоносителя через украинскую территорию. Сакова отметила, что цена на газ достигает «максимума с нового года для всей Европы».

Более того, заявила словацкий министр экономики, такой шаг Зеленского повлек за собой проблемы и для Киева.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что главным врагом Европы сегодня является Зеленский. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

