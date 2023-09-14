В Словакии накануне выборов в парламент погиб лидер партии Princip
14 сентября 202312:46
Глава словацкой партии Princip Атила Геня погиб, перевернувшись на погрузчике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Партию Princip на грядущих выборах в Словакии, которые запланированы на последний день сентября, выдвинуты 70 кандидатов из 150 возможных.
Водитель погрузчика при ДТП получил тяжелые ранения, уточнили полицейские.
Партия Principв социальных сетях подтвердила гибель Гени.
Ранее британская газета The Guardian допустила, что Словакия может стать союзником Москвы после поведения парламентских выборов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru