Партию Princip на грядущих выборах в Словакии, которые запланированы на последний день сентября, выдвинуты 70 кандидатов из 150 возможных.

Водитель погрузчика при ДТП получил тяжелые ранения, уточнили полицейские.

Партия Principв социальных сетях подтвердила гибель Гени.

Ранее британская газета The Guardian допустила, что Словакия может стать союзником Москвы после поведения парламентских выборов.