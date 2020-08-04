В Сирии заявили о воздушной атаке в районе Дамаска
3 августа 202023:59
Воздушная атака над Дамаском была отражена сирийской противовоздушной обороной. Как пишет РБК, об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Согласно источнику SANA, атака произведена армией Израиля. Несколько ракет было выпущено по целям израильским самолетом.
Отмечается, что жертв нет, нанесен материальный урон.
О предыдущей атаке сообщалось 21 июля. Тогда сирийским системам противовоздушной обороны удалось полностью отразить атаку в небе над Дамаском.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru