В Сирии заявили о нападении на город Джебла
19 февраля 202022:39
Сирийский город Джебла подвергся нападению с воздуха. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в эфире гостелевидения страны.
Заявление прозвучало в эфире телеканала Ikhbariya. Отмечалось, что система ПВО отражает атаку.
По данным агентство, рядом с городом расположена российская авиабаза "Хмеймим".
Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в любую минуту может отдать приказ о начале военной операции в сирийском Идлибе.
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