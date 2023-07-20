В Сирии зафиксировали наведение истребителей США на российский самолет

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о наведении американских истребителей F-16 на самолет Воздушно-космических сил России, пишет РИА Новости.

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Заместитель руководителя центра контр-адмирал Олег Гуринов уточнил, что российский самолет совершал плановый полет вдоль южных границ Сирии. Со стороны американской коалиции зафиксировано 12 нарушений протоколов деконфликтации, сказал он.

По его словам, в районе Эт-Танф отмечено десять нарушений воздушного пространства республики со стороны ВВС США.

В Минобороны РФ ранее заявили, что российские самолеты в Сирии подвергаются воздействию западных беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
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