В Сирии восемь военных погибли при артобстреле со стороны Ливана
17 марта 202513:10
Восемь военных и двое мирных жителей погибли в Сирии при артиллерийском обстреле со стороны Ливана. Об этом сообщил телеканал Syria TV.
По данным сирийского военного источника СМИ, боевики ливанского движения «Хезболла» обстреляли провинцию Хомс.
«Убиты восемь сирийских военных и двое мирных жителей», - отмечает телеканал.
Ранее СМИ сообщили, что пограничные ливанские поселения подверглись обстрелу со стороны Сирии из района города Кусейр, пишет RT. В результате погиб ребенок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru