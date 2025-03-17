В Сирии восемь военных погибли при артобстреле со стороны Ливана

Восемь военных и двое мирных жителей погибли в Сирии при артиллерийском обстреле со стороны Ливана. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

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По данным сирийского военного источника СМИ, боевики ливанского движения «Хезболла» обстреляли провинцию Хомс.

«Убиты восемь сирийских военных и двое мирных жителей», - отмечает телеканал.

Ранее СМИ сообщили, что пограничные ливанские поселения подверглись обстрелу со стороны Сирии из района города Кусейр, пишет RT. В результате погиб ребенок.

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ФОТО: РИА Новости
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