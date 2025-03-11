«Взрывоопасный регион»: Песков заявил, что РФ хочет стабильного Ближнего Востока

По его словам, к пагубным последствиям для него могут привести «дестабилизация или дезинтеграция одной из стран».

«Россия в целом хочет, чтобы этот регион был стабильным», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в Москве желают видеть Сирию процветающей, единой и дружественной страной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

