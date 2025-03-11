«Взрывоопасный регион»: Песков заявил, что РФ хочет стабильного Ближнего Востока
11 марта 202513:25
Ближний Восток является слишком взрывоопасным регионом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, к пагубным последствиям для него могут привести «дестабилизация или дезинтеграция одной из стран».
«Россия в целом хочет, чтобы этот регион был стабильным», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что в Москве желают видеть Сирию процветающей, единой и дружественной страной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru