В МИД РФ опровергли присутствие российских наемников в Ливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что информация о «российских наемниках», якобы прибывших в Ливию, является домыслами информацию американских СМИ, передает РИА Новости.
«Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы действуем в интересах ливийского урегулирования, мы поддерживаем соответствующие усилия, в том числе по линии ООН, мы находимся в диалоге с теми, кто так или иначе влияет на ситуацию», — заявил представитель ведомства.
Он подчеркнул, что для подобных заявлений нет никаких оснований, пишет RT, и добавил, что американские СМИ уже не в первый раз распространяют «небылицы, злонамеренные слухи, измышления».
6 ноября газета The New York Times опубликовала материал о том, что в Ливию якобы за последние шесть недель «прибыли 200 российских наёмников», в том числе из ЧВК Вагнера.
Ранее в СМИ также появлялась информация о гибели российских наемников, связанных с ЧВК Вагнера в Мозамбике. В этой связи руководитель ЧВК «РСБ-групп» Олег Криницын в эфире НСН объяснил, почему гибель бойцов частных военных компаний, как и их присутствие в той или иной стране, редко придается огласке.
«Нет, не все [случаи гибели бойцов становятся известны].Чтобы не было какого-то общественного резонанса, по этическим причинам, ведь погибли люди. Это не цирковое представление, а серьезное происшествие, которое не надо предавать огласке. Я думаю, что это не нужно освещать, это внутреннее дело, внутренняя работа», - заявил НСН Криницын.
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