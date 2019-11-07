В МИД РФ опровергли присутствие российских наемников в Ливии

Он подчеркнул, что для подобных заявлений нет никаких оснований, пишет RT, и добавил, что американские СМИ уже не в первый раз распространяют «небылицы, злонамеренные слухи, измышления».

6 ноября газета The New York Times опубликовала материал о том, что в Ливию якобы за последние шесть недель «прибыли 200 российских наёмников», в том числе из ЧВК Вагнера.

Ранее в СМИ также появлялась информация о гибели российских наемников, связанных с ЧВК Вагнера в Мозамбике. В этой связи руководитель ЧВК «РСБ-групп» Олег Криницын в эфире НСН объяснил, почему гибель бойцов частных военных компаний, как и их присутствие в той или иной стране, редко придается огласке.

«Нет, не все [случаи гибели бойцов становятся известны].Чтобы не было какого-то общественного резонанса, по этическим причинам, ведь погибли люди. Это не цирковое представление, а серьезное происшествие, которое не надо предавать огласке. Я думаю, что это не нужно освещать, это внутреннее дело, внутренняя работа», - заявил НСН Криницын.

