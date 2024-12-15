В Сирии распустят все вооружённые группировки

Министерство обороны Сирии распустит все вооружённые группировки, которые действуют в республике, сообщил в эфире телеканала Syria TV лидер вооружённой оппозиции Абу Мухаммед аль-Джулани.

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По его словам, в стране не останется оружия, которое не было бы под контролем государства.

Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах. Речь идет о базе ВМФ в Тартусе и авиабазе Хмеймим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
ТЕГИ:Сирия

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