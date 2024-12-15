В Сирии распустят все вооружённые группировки
15 декабря 202402:35
Министерство обороны Сирии распустит все вооружённые группировки, которые действуют в республике, сообщил в эфире телеканала Syria TV лидер вооружённой оппозиции Абу Мухаммед аль-Джулани.
По его словам, в стране не останется оружия, которое не было бы под контролем государства.
Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах. Речь идет о базе ВМФ в Тартусе и авиабазе Хмеймим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru