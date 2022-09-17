В Сирии пять человек погибли из-за ракетной атаки Израиля
17 сентября 202202:20
Пять человек стали жертвами атаки Израиля по окрестностям аэропорта Дамаска. Об этом сообщает САНА.
Агентство отмечает, что около 00:45 израильские силы нанесли ракетный удар по международному аэропорту сирийской столицы и нескольким объектам к югу от населенного пункта. При этом средства ПВО сбили большую часть ракет.
«В результате атаки погибли пятеро военнослужащих, также был нанесен материальный ущерб», — отмечается в сообщении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru