В Сирии пять человек погибли из-за ракетной атаки Израиля

Агентство отмечает, что около 00:45 израильские силы нанесли ракетный удар по международному аэропорту сирийской столицы и нескольким объектам к югу от населенного пункта. При этом средства ПВО сбили большую часть ракет.

«В результате атаки погибли пятеро военнослужащих, также был нанесен материальный ущерб», — отмечается в сообщении.

