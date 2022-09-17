В Сирии пять человек погибли из-за ракетной атаки Израиля

Пять человек стали жертвами атаки Израиля по окрестностям аэропорта Дамаска. Об этом сообщает САНА.

Сирия отразила ракетную атаку Израиля в небе над Дамаском

Агентство отмечает, что около 00:45 израильские силы нанесли ракетный удар по международному аэропорту сирийской столицы и нескольким объектам к югу от населенного пункта. При этом средства ПВО сбили большую часть ракет.

«В результате атаки погибли пятеро военнослужащих, также был нанесен материальный ущерб», — отмечается в сообщении.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ПогибшиеРакетный УдарИзраильСирия
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