В Сирии неизвестные самолеты обстреляли группу въехавших из Ирака грузовиков

После въезда с территории Ирака группа грузовиков была обстреляна неопознанными самолетами на востоке Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

Башар Асад заявил, что Сирия поддерживает СВО

По его словам, инцидент произошел в районе города Аль-Букемаль.

Ранее посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев заявил, что США и НАТО вмешиваются во внутренние дела Ирака. Дипломат напомнил, что в Ираке действует консультативная миссия НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:ОбстрелСирия
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