В Сирии неизвестные самолеты обстреляли группу въехавших из Ирака грузовиков
30 января 202304:02
После въезда с территории Ирака группа грузовиков была обстреляна неопознанными самолетами на востоке Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
По его словам, инцидент произошел в районе города Аль-Букемаль.
Ранее посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев заявил, что США и НАТО вмешиваются во внутренние дела Ирака. Дипломат напомнил, что в Ираке действует консультативная миссия НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru