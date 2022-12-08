Российский посол заявил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака

Дипломат напомнил, что в Ираке действует консультативная миссия НАТО, пишет RT. При этом не все иракцы против присутствия Соединенных Штатов в их нынешнем качестве. Однако ситуация в республике «весьма неоднозначная».

«Оккупации в чистом виде уже давно нет, но есть вмешательство во внутренние дела. Оно нацелено в том числе на недопущение сотрудничества Ирака с теми, кто не угоден Вашингтону и его союзникам», — отметил Кутрашев.

Ранее посол РФ заявил, что США мешают развивать военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираком, навязывая республике свое вооружение и сервисные услуги по нему, сообщает телеканал «360».

