Российский посол заявил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака

США и НАТО вмешиваются во внутренние дела Ирака. Об этом заявил посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев в интервью РИА Новости.

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Дипломат напомнил, что в Ираке действует консультативная миссия НАТО, пишет RT. При этом не все иракцы против присутствия Соединенных Штатов в их нынешнем качестве. Однако ситуация в республике «весьма неоднозначная».

«Оккупации в чистом виде уже давно нет, но есть вмешательство во внутренние дела. Оно нацелено в том числе на недопущение сотрудничества Ирака с теми, кто не угоден Вашингтону и его союзникам», — отметил Кутрашев.

Ранее посол РФ заявил, что США мешают развивать военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираком, навязывая республике свое вооружение и сервисные услуги по нему, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПосолИракНАТОСША
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