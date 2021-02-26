Лавров: США сообщили России об ударе по Сирии за несколько минут

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США проинформировали российских военных о готовящемся ударе по Сирии за четыре или пять минут, сообщает РИА Новости.

По словам министра, когда удар уже наносится, такого рода уведомление ничего не даёт.



Лавров отметил, что присутствие вооружённых сил США на территории Сирии незаконно и нарушает, в том числе, резолюцию СБ ООН по сирийскому урегулированию.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что ничего, кроме заявлений, от российской стороны в этой ситуации не последует, сообщает Ura.ru.

Представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что, согласно распоряжению президента США Джо Байдена, авиаудары были нанесены по шиитской группировке, которая ранее пробралась на территорию Ирака и действовала против американских интересов.

