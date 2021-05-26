В Сирии начались выборы президента
В Сирии началось голосование на выборах президента республики. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 19:00, сообщило агентство SANA.
В президентской гонке участвуют действующий глава государства Башар Асад, социалист-юнионист Абдалла Саллюм Абдалла и патриот-оппозиционер Махмуд Ахмед Мураи.
Руководитель МИД Сирии Мухаммед Рахмон заявил, что в голосовании примут участие более 18 миллионов граждан. Это почти все население страны. Власти государства приняли меры профилактики в связи с пандемией коронавируса, а также дополнительно защитили избирательные участки на случай атаки террористов.
Ранее 20 мая началось досрочное голосование на президентских выборах в Сирии. Избирательные участки открылись в посольствах страны для сирийских граждан, живущих за рубежом, пишет ФАН.
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