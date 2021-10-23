В Сирии ликвидирован один из главарей «Аль-Каиды»

«При авиаударе США в северо-западной части Сирии сегодня был убит высокопоставленный главарь "Аль-Каиды" Абдул Хамид Аль-Матар», — цитирует сообщение ТАСС.

Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата MQ-9. О жертвах среди мирного населения не сообщается.

Как отметили в CENTCOM, «Аль-Каида» использует Сирию в качестве убежища и по-прежнему представляет опасность для США и союзников. Командование продолжит атаки на боевиков группировки, а также других террористических организаций, которые намереваются причинить вред Соединенным Штатам.



