В Сирии ликвидирован один из главарей «Аль-Каиды»

Американские военные уничтожили одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в результате авиаудара на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Центральное командование (CENTCOM) ВС США.

Пентагон заявил о нанесении удара по одному из лидеров «Аль-Каиды»

«При авиаударе США в северо-западной части Сирии сегодня был убит высокопоставленный главарь "Аль-Каиды" Абдул Хамид Аль-Матар», — цитирует сообщение ТАСС.

Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата MQ-9. О жертвах среди мирного населения не сообщается.

Как отметили в CENTCOM, «Аль-Каида» использует Сирию в качестве убежища и по-прежнему представляет опасность для США и союзников. Командование продолжит атаки на боевиков группировки, а также других террористических организаций, которые намереваются причинить вред Соединенным Штатам.

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