В Сирии истребитель Typhoon опасно сблизился с Ан-30 ВКС России

Истребитель Typhoon международной коалиции опасно сблизился с российским Ан-30 ВКС РФ над сирийской провинцией Хомс, сообщили замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

По его словам, благодаря действиям российского летчика, столкновения удалось избежать.

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Опасное сближение произошло 3 июля с 09:44 до 09:51 в районе Эт-Танф провинции Хомс.

1 июля Центр по примирению враждующих сторон сообщал о том, что с с Ан-30 ВКС Росси опасно сбоизился беспилотник MQ-9 Reaper коалиции США. В тот день коалиция за сутки нарушила протокол деконфликтации семь раз, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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