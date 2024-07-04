В Сирии истребитель Typhoon опасно сблизился с Ан-30 ВКС России

Опасное сближение произошло 3 июля с 09:44 до 09:51 в районе Эт-Танф провинции Хомс.

1 июля Центр по примирению враждующих сторон сообщал о том, что с с Ан-30 ВКС Росси опасно сбоизился беспилотник MQ-9 Reaper коалиции США. В тот день коалиция за сутки нарушила протокол деконфликтации семь раз, передает «Радиоточка НСН».